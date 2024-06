Daños materiales por 40 mil pesos aproximadamente, dejó un accidente vial que se registró en calles de la colonia La Soledad y el cual fue provocado por el conductor de una camioneta pick up que no respetó un señalamiento vial.

El percance se registró en el cruce de las calles Amatitlán y Jamay, lugar hasta donde acudieron policías viales de Aguascalientes, quienes confirmaron que no había personas lesionadas.

Se estableció que una camioneta Ford pick up, modelo 2005, color café y placas de circulación de Aguascalientes, que era conducida por quien dijo llamarse Adrián, de 29 años, se desplazaba por la calle Jamay en sentido de poniente a oriente.

Al llegar al cruce con la calle Amatitlán, no detuvo la marcha y se siguió de frente, provocando con ello que se impactara violentamente contra un automóvil Nissan, modelo 2015, color azul y placas de circulación de Aguascalientes, que conducía una mujer identificada como Diana, de 27 años.