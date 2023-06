Un motociclista que conducía en estado de ebriedad no respetó un señalamiento indicativo de alto y al seguir de frente, provocó que fuera impactado por un vehículo que no alcanzó a frenar.

A pesar de lo aparatoso del choque, el presunto responsable sólo resultó con algunos golpes leves y no ameritó su traslado a un nosocomio.

El desigual choque se registró el domingo a las 04:20 horas, sobre la avenida Constitución y cruce con la calle Artículo 23, a la altura del fraccionamiento Soberana Convención Revolucionaria.

Hasta ese lugar acudieron policías viales de Aguascalientes, quienes hicieron el arresto de un joven identificado como Osvaldo, de 19 años, por conducir bajo los influjos de las bebidas embriagantes, siendo trasladado a la Dirección de Juzgados Cívicos Municipales, en el Complejo de la SSPM.

Este joven tripulaba una motocicleta marca Vento, modelo 2022, color negro y placas de circulación de Aguascalientes. Se desplazaba por la calle Artículo 23 en dirección de oriente a poniente, cuando al arribar al cruce con la avenida Constitución, no respetó un señalamiento indicativo de alto.

Al seguirse de frente, provocó que fuera impactado por un automóvil Chevrolet Aveo, modelo 2019, color azul y con placas de circulación de Aguascalientes, que era conducido por el señor Marco Antonio, de 47 años, quien se desplazaba en condiciones normales por la avenida Constitución en sentido de sur a norte.