CDMX.- Seis libretos de cine y teatro ya están en manos del primer actor Ignacio López Tarso, pero echa en falta las ofertas televisivas.

El actor, de 96 años, cuenta entre sus proyectos favoritos varias telenovelas, pero no está contemplado para los giros que han tomado las producciones de Televisa.

“La televisión me ha olvidado, no me han hecho ninguna buena proposición, nada digno de tomarse en cuenta. No piensa en mí nadie, han cambiado gran parte de los productores y no conozco a los nuevos.

“Sigo siendo actor exclusivo de Televisa, pero nunca trabajo, nunca me ofrecen nada”, compartió el histrión.

Desde su casa ha preferido enfocarse en el escenario, y su primer proyecto al regresar a la normalidad será volver a montar la obra Una Vida en el Teatro junto a su hijo Juan Ignacio Aranda.

Entre sus historias televisivas favoritas quedaron El Carruaje, Senda de Gloria y El Encanto del Águila.

“Volvería con las novelas históricas, pero ha cambiado mucho la manera de pensar de la empresa. Ahora ya no hay esas novelas que divertían enseñando nuestra historia de la Revolución, la Guerra de Independencia y la formación del país”, dijo.

López Tarso será reconocido por su apoyo a la Asociación Mexicana de Cineastas Independientes, escuela de cine que realizará la entrega de la Claqueta AMCI, sus premios estudiantiles a cortometrajes, el 6 de mayo, que se podrá ver en AMCI TV, La Octava y Canal 22, mientras que Filmin Latino y Cinépolis Klic albergarán los cortos contendientes. (Mauricio Ángel/Agencia Reforma)