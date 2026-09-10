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CIUDAD DE MÉXICO: El 74 por ciento de la población de 18 años y más perciben inseguridad en el País, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026, del Inegi.

De acuerdo con el reporte, en el 2025 la percepción de inseguridad fue de 75.6 por ciento.

El estado del País con el mayor nivel de percepción de inseguridad es el Estado de México con 90 por ciento. Seguido de Morelos con 88.7 por ciento y Tabasco con 87.6.

El que menos percepción de inseguridad tiene es Coahuila con 27.8 por ciento, Yucatán con 35.5 por ciento y Aguascalientes con 41 por ciento.

Según los datos de 2026 sobre la población de 18 años y más, el tipo de conducta delictiva o antisocial más atestiguada en los alrededores de la vivienda es el consumo de alcohol en la calle (62 %), seguido del consumo de droga (50.7 %), los robos o asaltos frecuentes (38.5 %), la venta de droga (35,6 %) y los disparos frecuentes (29.5 %).