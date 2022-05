CDMX.- «Nunca me había sentido tan amenazado», dice Eugenio Derbez tras la polémica desatada por su participación en un video que pide revisar la obra del Tren Maya.

Cuestionado en las conferencias mañaneras presidenciales o apoyado por seguidores, Derbez aclara con sus comentarios sobre la situación del país no pretende la confrontación.

«Si yo opinara, no sabes las cosas que se me ocurren, y las respuestas que se me ocurren, con humor, ingeniosas… y digo: ¡Ahhh! Me muerdo, me lo trago, me aguanto y volteo para otro lado. De veras, si lo intentara, sería un gran opositor. Lo único que quiero es que mi país esté mejor», expresa el actor en entrevista con Grupo REFORMA.

Dice que la gente está «muy enojada» en México. «Estamos enojados porque sales y te asaltan; porque no tienes una ley que te proteja; porque no tienes a nadie que te respalde; porque la economía está mal; porque hay tantos problemas que la gente está claramente enojada», apunta.

Derbez, quien promueve en México el estreno mundial de su cinta «The Valet», que se podrá ver a partir de hoy por Star+, afirma no ser una figura que busca conflictos o la confrontación, mucho menos entrar en debates con el Presidente.

«Si lo quisiera hacer, creo que sería mucho más directo, tendría una voz más fuerte. Ahorita trato nomás, de verdad, de hacer cosas pequeñitas por mi país, ni siquiera entrar a la política… ¡y mira lo que pasa!». (Hugo Lazcano/Agencia Reforma)

