Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Partidos, Gobierno y el Instituto Nacional Electoral (INE) ponen a los concesionarios de radio y televisión entre la espada y la pared con sus acciones, en medio de la contienda electoral 2024, consideró José Antonio García, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT).

A propósito de la polémica por la trasmisión de «La Hora Nacional», que el PAN acusa tiene contenidos proselitistas en favor de Morena, el presidente de la CIRT demandó al INE claridad sobre el papel de los medios electrónicos que difunden este programa, así como responsabilidad a la Secretaría de Gobernación (Segob), que lo produce, para no tocar asuntos electorales en dicho programa.

García informó que los focos rojos se encendieron en la Cámara el sábado pasado cuando el PAN interpuso una queja ante el INE responsabilizando directamente a los concesionarios y afiliados de violación a la ley por abordar en «La Hora Nacional» asuntos electorales o referirse a la candidata oficial, Claudia Sheinbaum.

Por ello, argumentó, decidieron emitir un comunicado a sus afiliados solicitando no trasmitir dicho programa.

«En esta denuncia nos querían hacer responsables o pretenden hacernos responsables por la transmisión del programa, esa fue nuestra preocupación y por eso tomamos la decisión de recomendar a nuestros concesionarios que no transmitieran.

«Nos tienen entre la espada y la pared a los concesionarios de radio y televisión, por un lado buscamos que no nos sancionaran (en el INE) ni que tampoco la Secretaría de Gobernación nos pidiera cuentas si decidíamos el día de ayer no transmitirlo», explicó.

El presidente de la CIRT aseguró que la Secretaría de Gobernación se comprometió a cuidar lo que se publica en el programa, e incluso el domingo les pasaron con anticipación la edición de ayer de «La Hora Nacional» para su revisión, por lo que al supervisar que no tocara asuntos electorales, los afiliados de la Cámara decidieron transmitirlo.

Aseguró que los consejeros del INE están claros en que los concesionarios sólo transmiten, no son responsables del contenido de «La Hora Nacional», y prometieron que en las próximas horas atenderán la queja del PAN y aclararán las responsabilidades de la Cámara.

Una vez que esto suceda, indicó, resolverán si piden a la Secretaría de Gobernación si antes de la trasmisión del programa lo envían para su revisión, y a partir de lo que ahí se difunda, decidir si lo transmiten o no.

«En la plática con Gobernación se los dije: ‘no nos pongan en predicamentos por favor, revisen sus programas’. Entonces si puede ser una opción (revisarlos antes de su trasmisión).

«También comentamos con Gobernación que tenía que respetarse el proceso de equidad y por eso en este programa tendrían que cuidar ese tema. Si el INE resuelve que no se debe de pasar, pues la dejaremos de pasar; si el INE resuelve que continúe ‘La Hora Nacional’ con esta advertencia que ya les hizo la Secretaría de Gobernación, la continuaremos pasando», añadió.

El 28 de febrero, al resolver una queja de los partidos de Oposición porque en tres programas hablaron de Sheinbaum, la Comisión de Quejas ordenó a Gobernación y al IPN, institución que produce el programa, no volver a hablar de asuntos electorales ni de los candidatos.

También demandaron al Gobierno no usar infraestructura gubernamental para favorecer a un abanderado o desacreditar a otro.

García insistió que no hay una obligación para trasmitir dicho programa, y lo han hecho como una tradición en más de 80 años.

¿La candidata de Oposición le pidió a la Cámara su intervención?

«No, ninguna, yo no he tenido contacto con ninguno de los candidatos, con ninguno de sus representantes. Simplemente mi obligación como presidente de la Cámara es proteger los intereses y los derechos de nuestros concesionarios y afiliados. Obviamente nos preocupa mucho el que pretendan sancionarnos o involucrarnos en un procedimiento de sanción, cuando nosotros no tenemos ninguna culpa», respondió.

‘Nos tratan como rehenes’

El presidente de la CIRT, José Antonio García, aseguró que en cada proceso electoral los concesionarios se convierten en rehenes en las acciones de partidos y autoridades.

Por ejemplo, afirmó, en la trasmisión de spots los partidos se atacan y son los concesionarios los que son presionados o sancionados.

«Nos hemos sentado con consejeros para decirles, primero, que no nos hagan rehenes de lo que está sucediendo. Por ejemplo, los plazos que luego nos otorgan para aplicar medidas cautelares son imposibles de cumplir. Nos ha pasado que son las 12 de la noche y no solicitan una medida cautelar (retirar un spot del aire) y nos dan 12 horas para cumplirla, cuando a veces no tenemos ni el personal en ese momento. Entonces demandamos que nos den plazos razonables», indicó.

Recordó que los partidos tienen cinco días para revisarlos spots y verificar que no se viole alguna disposición, pero lo hacen cuando ya están al aire o están por salir, y cuando la autoridad exige su retiro, los culpables si se transmiten son los medios.

Añadió que la CIRT ha mostrado su disposición para promover el voto en este proceso electoral. Sin embargo, aclaró, es responsabilidad de todos los actores políticos que éste no se dé en ambiente polarizado.

«El tema de la polarización es muy complejo, sabemos que así es como se comportan los actores políticos y es muy difícil que lo puedan hacer de una manera diferente, pero nosotros tenemos que crear conciencia en la población para que contribuya con la democracia del País», agregó.

Confió que después de la elección, el Congreso legisle el modelo de comunicación, pues los que salen perdiendo son los concesionarios.

«La comunicación política que está en esta ley electoral es terrible, nosotros somos los únicos medios de comunicación que no nos permiten vender publicidad electoral, somos los únicos que tenemos que pasar millones de spots gratuitos. Claro que no estamos de acuerdo con esta legislación y desafortunadamente tenemos que cumplirla. Queremos una reforma que sea justa», señaló.