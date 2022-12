Frida Andrade Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La mayor importación de autos provenientes de Asia ha provocado una saturación en el puerto de Lázaro Cárdenas.

Justo por esas compras crecientes al exterior, la disponibilidad de madrinas para transportar los vehículos al interior del País es limitada.

«Cada vez más marcas, incluso de las marcas existentes, traen producto originario de China completamente ensamblado y eso ha hecho que los puertos que son de ese lado y que viene producto de China, especialmente Lázaro Cárdenas, estén más saturados que antes», destacó Isidoro Massri, director de JAC México.

Las marcas de origen han ganado presencia en México.

En el acumulado de enero a octubre de este año MG aparece con 4.4 por ciento de participación, lo que la coloca en la séptima posición, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

Por el contrario, en el mismo periodo de tiempo de 2021, MG no era parte de los primeros 10 lugares; y el en séptimo puesto estaba Mazda con el 4.5 por ciento de la participación.

De acuerdo con Guillermo Rosales, presidente de la AMDA, Lázaro Cárdenas está saturado no sólo por la llegada de mas vehículos de Asia, también por la falta de infraestructura.

Por ejemplo, dijo, a sus muelles les faltan capacidad, así como también a sus terminales de desembarque y operaciones generales en la aduana.

Además, faltan madrinas para mover las unidades que ingresan al País, ya que por ahora no se usan al 100 por ciento, pues se regresan vacías debido a que el volumen para exportar de México a Asia es insuficiente, destacó Rosales.

«Ahora que se han invertido los flujos y tiene una mayor preponderancia el origen asiático y que hacia Asia tenemos muy bajo volumen de exportación, pues los transportes tienen que viajar vacíos, hacia Lázaro Cárdenas que es el principal puerto del Pacífico, únicamente para recibir y eso ha trastocado la logística», explicó Rosales.

A lo anterior se suman los cierres de los puertos chinos que se suelen presentar por destacados brotes de Covid y la ruptura de cadenas de suministro que surgió como respuesta de la pandemia.