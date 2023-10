Se salvó de una tragedia

Un fuerte accidente que por fortuna no dejó personas lesionadas se registró en la carretera federal número 45 norte, a la altura de la comunidad J. Gómez Portugal, en el municipio de Jesús María.

El percance fue reportado a las 19:40 horas y se vio involucrado un camión quinta rueda marca Kenworth Kenmex, en color blanco, cuyo conductor perdió el control del volante y tras chocar contra la banda metálica de contención central terminó en los carriles de circulación contrarios. Afortunadamente en ese momento no pasaba ningún otro vehículo por el lugar, ya que de lo contrario hubiera ocurrido una auténtica tragedia.

Afortunadamente el conductor solamente se llevó un fuerte susto y no se requirió la presencia de los técnicos en urgencias médicas, quedando todo en daños materiales cuantiosos.