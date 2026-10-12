A unos cuantos centímetros de ser aplastado por una camioneta que terminó volcada estuvo un hombre dedicado a la recolección de materiales reciclables, quien caminaba con su triciclo de trabajo cuando ocurrió un aparatoso accidente en el fraccionamiento Vistas de Oriente.

El percance se registró sobre la calle Cataratas del Niágara, a la altura del número 200, donde el conductor de una camioneta Dodge Durango perdió el control del volante y se estrelló violentamente contra un Nissan Sentra blanco que se encontraba estacionado.

La fuerza del impacto provocó que la camioneta terminara volcada, justo cuando un pepenador pasaba por el lugar empujando su triciclo.

El trabajador estuvo a escasos centímetros de ser alcanzado por la unidad, por lo que se salvó de sufrir lesiones que pudieron haber tenido consecuencias fatales.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la Dodge Durango presuntamente presentaba aliento alcohólico, aunque esta circunstancia no ha sido confirmada mediante una prueba de alcoholemia.