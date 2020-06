El susto de su vida se llevó un veloz automovilista quien tras perder el control del volante y salirse de la carpeta asfáltica sufriera una aparatosa volcadura, resultando milagrosamente con lesiones que no ponen en riesgo su vida. Los hechos, se registraron sobre la carretera estatal 69, a la altura de la comunidad de Coyotes.

De acuerdo a lo que se logró conocer, alrededor de las 09:40 horas de ayer, los números de emergencia atendieron el reporte en el que solicitaban la presencia de los cuerpos de emergencia toda vez que se había presentado un fuerte accidente sobre la carretera antes mencionada entre el tramo de la carretera 45 Sur y la planta de Pemex. Por lo anterior y de manera coordinada, paramédicos del Grupo Operaciones Aéreas del Helicóptero Halcón 1 de la Policía Municipal, policías estatales, paramédicos de la Cruz Roja y Bomberos, se trasladaron al lugar de los hechos. Al llegar observaron que se encontraba una camioneta Mitsubishi en color gris con placas de circulación CF30553 del estado de Baja California Sur, recostada sobre su costado izquierdo. De esa manera los rescatistas procedieron a realizar la extracción del conductor quien dijo llamarse José, de 26 años de edad, originario del estado de Veracruz, mismo que se encontraba policontundido y refería un fuerte dolor en la parte dorsal y en ambos omóplatos.

Finalmente, fue trasladado en ambulancia a recibir atención médica especializada al Hospital General de Zona No. 3 del IMSS, en donde se recupera de las lesiones que por fortuna no son de consideración.