En la carretera federal No. 22 y entronque con la carretera federal No. 71, a la altura del municipio de Tepezalá, se registró un accidente automovilístico, luego que una camioneta se salió de la cinta asfáltica y terminó entre unos matorrales.

El conductor resultó con algunos golpes leves y no requirió ser trasladado a algún hospital.

El percance se registró ayer al filo de las 04:00 horas y hasta el lugar de los hechos acudieron policías estatales de Carreteras y policías preventivos de Tepezalá, además de una ambulancia del ISSEA.

Se vio involucrada una camioneta Nissan Urvan, color gris, con placas de circulación de Aguascalientes, cuyo conductor identificado como Osiel, de 30 años, resultó con lesiones menores en diferentes partes del cuerpo.

De este accidente tomaron conocimiento los agentes de la Guardia Nacional, quienes determinaron que aparentemente el chofer de la camioneta de transporte de personal se quedó dormido mientras conducía, lo que provocó que perdiera el control y se saliera de la cinta asfáltica.