Un choque entre un tráiler doble remolque y un camión de pasajeros dejó únicamente daños materiales la mañana de este viernes sobre la carretera federal 45 Norte, a la altura del kilómetro 38.

El accidente fue reportado alrededor de las 08:35 horas al Servicio de Emergencias 911, por lo que policías estatales de Carreteras se trasladaron al punto para abanderar la zona y atender el percance.

En el lugar encontraron un tractocamión Kenworth blanco, doble remolque, conducido por Josué N., de 24 años, así como un camión de pasajeros manejado por Armando N., de 38 años. Ambas unidades portaban placas de circulación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Paramédicos del ISSEA, a bordo de la ambulancia ECO-432, valoraron a los involucrados; ninguno requirió ser trasladado a un hospital.

De acuerdo con los indicios encontrados en el sitio, el Kenworth habría invadido el carril contrario, ocasionando que su costado izquierdo golpeara la misma parte del camión de pasajeros.

Tras el impacto, el autobús salió de la superficie de rodamiento. Pese a las dimensiones de las unidades involucradas, el percance terminó únicamente con daños materiales.