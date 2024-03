CDMX.- Ryan Gosling tardó en confirmar que cantaría «I’m Just Ken» en los Óscar, pero su presentación no fue nada improvisada, ya que tuvo junto a él al guitarrista de Guns N’ Roses, Slash, y a los otros Ken de la película Barbie, Simu Liu, Scott Evans, Ncuti Gatwa y Kingsley Ben-Adir.

Vestido de rosa, el actor, primero, apareció sentado detrás de Margot Robbie, lo que le arrancó una carcajada a la actriz y productora, en un momento que se convirtió viral.

Billie Eilish, quien se ganó el Óscar a Canción Original (por «What Was I Made For»), tampoco pudo contener las risas por ver a Gosling interpretar con tanta seriedad.

El actor subió al escenario para rockear con su presentación y luego bajó de éste para poner a cantar al equipo Barbie, Robbie, Gerwig y Ferrera.

También interactuó con Emma Stone, su ex compañera en La La Land.

Qué importa que no haya obtenido la estatuilla. (Staff/Agencia Reforma)