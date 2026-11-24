Una bicicleta profesional italiana, joyas, computadoras y hasta una licuadora forman parte del botín que presuntamente sustrajo Luis “N”, alias “El Grande”, de una vivienda en el fraccionamiento La Hojarasca, en Aguascalientes, delito por el que permanecerá tras las rejas mientras avanza su proceso penal.

El atraco se registró el 18 de mayo de 2024, cuando el sujeto, en complicidad con otra persona, presuntamente irrumpió en el inmueble para apoderarse de diversos artículos de valor.

Entre los bienes robados también figuraban dos anillos de oro, herramienta diversa y una bocina, objetos con los que ambos habrían abandonado la propiedad.

La denuncia de la víctima dio paso a una investigación ministerial que permitió a elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC) identificar a uno de los presuntos responsables y obtener una orden de aprehensión en su contra.

“El Grande” fue localizado y capturado en el fraccionamiento Benito Palomino Dena, desde donde fue trasladado para quedar a disposición de la autoridad judicial.

Durante la audiencia inicial, una jueza de Control lo vinculó a proceso por el delito de robo calificado y le impuso la prisión preventiva justificada. Asimismo, concedió dos meses para el cierre de la investigación complementaria.