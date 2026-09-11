Leonardo Rendón Agencia Reforma

MONTERREY, NL. – David Byrne convirtió su concierto en el Escenario GNP en una puesta donde música, danza, arte visual y crítica social convivieron durante casi dos horas.

El músico británico de 74 años llegó con la gira Who Is the Sky? y abrió a las 21:10 horas con “Heaven”, de Talking Heads, acompañado por tres músicos, ante una larga ovación. Desde el inicio, el montaje se apartó del concierto convencional: no había atriles ni estructuras, mientras el piso y tres paneles verticales proyectaban animaciones, fotografías y videos.

Los músicos cargaban sus instrumentos y se desplazaban junto con bailarines, todos vestidos de naranja y con coreografías distintas. Canciones nuevas como “Everybody Laughs” alternaron con clásicos como “And She Was” y “This Must Be the Place”.

Byrne también interpretó “¿Cuál es la razón?”, colaboración con Natalia Lafourcade y el Instituto Mexicano del Sonido. Ante la ausencia de Lafourcade, la bajista Kely Cristina Pinheiro cantó los versos en español.

La sorpresa llegó con “Psycho Killer”, pieza de Talking Heads que Byrne no incluía en sus giras desde hacía casi dos décadas. Durante “Life During Wartime”, las pantallas mostraron protestas estadounidenses contra las políticas migratorias y las acciones del ICE.

Tras “Once in a Lifetime”, Byrne regresó para cantar “Everybody’s Coming to My House”. El público permaneció de pie, cantando y bailando hasta “Burning Down the House”, que cerró la velada alrededor de las 23:00 horas.