“Molestos e indignados”, en el Frente Nacional por la Familia

Sergio Cuevas Ávila

Molestos e indignados se encuentran los integrantes del Frente Nacional por la Familia ante la ideologización de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tras invalidar el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural en la Constitución de Aguascalientes. Su coordinador Carlos García Villanueva dijo que revisarán jurídicamente el tema para determinar las acciones a realizar.

Luego de conocer el fallo de la SCJN, el representante del Frente Nacional por la Familia en Aguascalientes afirmó que todos los que son pro vida en el estado, que son más del 90% están indignados y molestos con la Corte por su actitud y actividad ideológica a favor del aborto y no científica, luego de que se ha demostrado que desde el momento de la concepción se inicia la nueva vida de un ser con un ADN diferente al del padre y de la madre y desde ese momento comienza el desarrollo de una nueva persona hasta el momento de su muerte.

Dijo que el tema que llama la Corte como “autonomía reproductiva”, quiere decir que la mujer va a tener permiso de abortar, “y ya sabemos que eso es asesinar al ser más indefenso, por lo tanto como Frente Nacional por la Familia estamos totalmente en contra y por supuesto que vamos a revisarlo y la Corte dice que ningún estado puede legislar u opinar en qué momento es la vida”.

Recordó que el año pasado en que se aprobó su iniciativa ciudadana, ellos no hablaban del aborto, sino de que a todo ser no nacido tendría que reconocérsele como ciudadano y eso no lo cambió la Corte. “Es un ciudadano que tiene todos los derechos del ciudadano, entre ellos la vida”.

Por lo anterior, dijo que el Frente Nacional por la Familia habrá de revisar jurídicamente este fallo, dado que la SCJN ha tomado la frase del “libre desarrollo de la personalidad”, que dice que la mujer puede abortar cuando quiere. “La verdad es que esto es ideología pura que tenemos que revisar, aunque la ciencia dice otra cosa. Ya salió esto y hay que empezar a ver qué va a hacer el Frente tanto a nivel nacional y local. Tenemos que juntarnos con toda nuestra gente y organismos, los que apoyan a las mujeres embarazadas para que no aborten”.