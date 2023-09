Claudia Salazar y Martha Martínez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Las presiones a diputados cercanos a Marcelo Ebrard empiezan a dar resultado, pero sigue la tensión en la bancada de Morena por los intentos de evitar una desbandada que afecte la aprobación del Presupuesto de 2024.

Karla Almazán seguirá como vicepresidenta de la Mesa Directiva, tras retirar su apoyo al ex Canciller y asegurar que seguirá en el partido, relataron fuentes de la fracción.

Almazán fue de las presentadoras de Ebrard en sus eventos públicos durante el proceso interno.

A principios de septiembre fue obligada a firmar un acuerdo, de que dejaría el cargo si no reunía la mayoría de firmas de apoyo, por lo que sería relevada.

Tras manifestar que no seguiría en el proyecto de Ebrard, el grupo de Claudia Sheinbaum dejó a Almazán en la vicepresidencia y desactivó el acuerdo de relevarla, aunque ya tenían las firmas.

Daniel Gutiérrez, legislador de Oaxaca, aseguró que de los más de 100 diputados que estaban con Ebrard, aún quedan cerca de 65 de Morena, PVEM y PT.

Advirtió que habrá decisiones que tomarán en temas legislativos específicos.

«En lo general vamos con la Cuarta Transformación, habrá temas muy particulares que tenemos que analizar y que revisar», señaló, pues a la coordinación de Morena le preocupa que pierda la mayoría para aprobar el Presupuesto.

Gutiérrez dijo que aún no está decidido si permanecerán en Morena, pues eso depende de cómo se procese la impugnación que presentó Ebrard ante la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena.

El ex aspirante presidencial demanda reponer el proceso interno, pues acusó anomalías que favorecieron a Sheinbaum.

«Esa decisión la vamos a tomar una vez que tengamos la resolución», agregó el legislador oaxaqueño.

«Somos parte de un movimiento, creemos que este grupo de diputadas y diputados, de mexicanas y mexicanos, somos los que entendemos y respetamos la ley, somos los que siempre hemos actuado con principios».

Tras el «perdón» otorgado a Almazán, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, exhortó a los marcelistas a mantenerse «completos» en la bancada.

Aseguró que el grupo está unido y que el grupo de Ebrard aceptó seguir con la agenda legislativa, en lo que Morena resuelve la impugnación.

El poblano sostuvo que que pidió a sus compañeros no «contaminarse» por un asunto partidista que no tiene que ver con el proyecto de la Cuarta Transformación ni la agenda legislativa de su fracción.

«Somos un grupo íntegro, necesitamos estar completos todos y encontré la comprensión por parte de ellos», comentó.