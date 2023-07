Pasan los días y los ciudadanos seguimos observando cómo un buen número de políticos luchan denodadamente por alcanzar la candidatura del partido en el que militan, y la presidencia de la República. Y hay de todo tipo de políticos. Aunque la verdad de todos no se hace uno. Es la misma gata nomas que revolcada. La mayoría eran priistas. Ahí en ese partido comenzaron su carrera política varios de ellos; pero con la desbandada del PRI, iniciada por Cuauhtémoc Cárdenas y el ahora finado Porfirio Muñoz Ledo, varios los siguieron en su odisea de formar otra agrupación política llamada Corriente Democrática, esto en el año de 1985. Quien lideraba esta corriente era Cuauhtémoc Cárdenas. En octubre de 1987 Carlos Cantú Rosas, presidente del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, postuló a Cuauhtémoc Cárdenas como su candidato a la presidencia. A esa candidatura se sumaron el Partido Popular Socialista, así como el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, que formaban el Frente Democrático Nacional. Además, se sumaron agrupaciones más pequeñas como el Partido Social Demócrata, el Partido Verde Mexicano y el Movimiento al Socialismo. Cuauhtémoc Cárdenas aparte de la gran aceptación que tenía entre la población para esta elección, iba bien “cobijado” por otros partidos y agrupaciones, por lo tanto, sus posibilidades de ganar la presidencia eran muy altas. Los adversarios de Cárdenas en esta elección eran Carlos Salinas de Gortari, Manuel J. Clouthier, Gumersindo Magaña y Rosario Ibarra. Siendo los rivales más fuertes Carlos Salinas, por el PRI y Manuel J. Clouthier por el PAN.

El final de esta historia es de todas conocido: El ganador se resolvió con uno de los fraudes más grandes en la historia de México. Manuel Barttlet Díaz, hoy flamante funcionario de la 4T, accionó de manera indecente para revertir desde la Secretaría de Gobernación la votación que avanzaba minuto a minuto indicando un triunfo arrollador de Cuauhtémoc Cárdenas. El presidente De la Madrid y el candidato Salinas veían con terror cómo se les iba la presidencia de la República. Los primeros resultados deberían comenzar a aparecer en las pantallas del Registro Nacional de Electores a las siete de la noche del 6 de julio, pero no apareció nada. Un comisionado de la CFE salió a decir que el sistema de cómputo se había “caído”. La famosa frase de “Se cayó el sistema”. Horas más tarde cuando se reanudó la contabilidad Carlos Salinas de Gortari iba muy adelante en la votación, la cual al final fue de 50.36% para Carlos Salinas del PRI, 31.12% para Cuauhtémoc Cárdenas del Frente Democrático Nacional (PMS, PFCRN, PPS y PARM); para Manuel J. Clouthier del PAN el 17.07%; para Gumersindo Magaña del PDM el 1.04% y para Rosario Ibarra de Piedra del PRT, el 0.42%.

Como se usted puede observar, en nuestro país siempre ha habido trampas, chanchullos y marrullerías en las elecciones presidenciales. Es por eso que en esta ocasión es casi imposible que no las haya. Sólo que esta vez el presidente está metiendo las manos hasta los hombros. Y lo hace con un desparpajo indecente. No cubre las apariencias. A leguas se ve que quien será la candidata es Claudia Sheinbaum e increíblemente las otras mal llamadas corcholatas por el mismo presidente siguen compitiendo con mexicana alegría sin saber o no querer saber que sólo están siendo utilizados para una faramalla que aparente que en ese movimiento –MORENA– sí hay democracia para la elección de sus candidatos. ¡Falso! Y ya lo veremos en pocos meses ¿O a poco cree usted que puede ser el candidato Ricardo Monreal, a quien el presidente no lo puede ver ni en pintura, la prueba está que en más de dos años no habló con él ni lo invitó a palacio nacional cuando Monreal era el presidente de la junta de coordinación política del Senado? De plano durante ese tiempo AMLO lo ignoró. Y aun así Monreal se ánimo a entrarle al jueguito ese de las corcholatas. O es muy inocente o es muy tarugo al pensar que AMLO lo deje alcanzar la candidatura. El paisano del presidente Adán Augusto López Hernández tiene a su favor la amistad desde la infancia con AMLO. Pero AMLO no le ve los tamaños ni el carisma que se necesitan en una elección de ese tipo, sobre todo si la candidata opositora es Xóchitl Gálvez. El clon del abuelo Monster tendrá que regresar para el último año del presidente en algún puesto en el Gobierno Federal. Gerardo Fernández Noroña, tipo nefasto, de mal aspecto y de actitudes retrógradas, no tiene la mínima posibilidad ya no digamos de ganar sino de lograr una votación decorosa. Si él fuera el presidente el país sí estaría en un grave riesgo de convertirse al socialismo en toda la extensión de la palabra. Su admiración para los líderes y presidentes de los países socialistas no la oculta. Admira y anhela un país de ese tipo. Dejamos al último al que pudiera ser un muy candidato e incluso un buen presidente: Marcelo Ebrard, quien es de origen francés pues su abuelo, Manuel Camacho Social, ya fallecido, tuvo mucha ascendencia en la carrera política de Ebrard. Camacho Solís fundo el “Partido de Centro Democrático” y así participaron en las elecciones del año 2000. Camacho Solís era el candidato a la presidencia y Ebrard era candidato al Gobierno del Distrito Federal, sin embargo, en marzo de 2000 declinó en favor de Andrés Manuel López que iba de candidato por el PRD. López Obrador ganó la elección. Ebrard formó parte del cuerpo de asesores de jefe de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y en el año 2002 Ebrard fue nombrado secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal. Ebrard ha militado en 6 partidos políticos: MORENA, Movimiento Ciudadano, PRD, Partido Centro Democrático, Partido Verde Ecologista de México y, desde luego, en el PRI, que fue su primer partido en el año de 1977, hace ni más ni menos que 46 años. Marcelo nació el 10 de octubre de 1959, o sea que tiene 64 años, lo que indica que a los 18 años ingresó al PRI. ¡Y de ahí pa’l real en la grilla!

Ebrard tiene buen currículo, buena aceptación ciudadana. Ha tenido excelentes puestos, el último, secretario de Relaciones Exteriores, en donde realizó un trabajo impecable. Y sin embargo ahora lo vemos con sombrero vaquero bailando la canción del grupo Caballo Dorado: “No rompas más, mi pobre corazón”. La verdad hacer este tipo de acciones no es propio de un estadista, de un hombre que quiere manejar un país con la seriedad que se requiere. Esas actitudes son propias de un hombre desesperado por caerle bien a un sector de la población. Y tiene razón en andar desesperado pues con todo y el circo, maroma y teatro no logrará obtener la aceptación de AMLO, quien sabe que Ebrard en la presidencia no será fácil de manejar y no quiere que le pase lo que al ex presidente Plutarco Elías Calles, cuando la madrugada del 10 de abril de 1936, Lázaro Cárdenas lo sacó en pijama de su casa y lo condujo hasta un avión del Ejército Mexicano que lo llevaría a California. Así expulsó del país Cárdenas a Calles. Posteriormente el presidente Cárdenas pidió la renuncia de todos los callistas que había en su gobierno. Es por ello que López Obrador no quiere que se repita esta historia.

Ahorita el pánico de Obrador está en otro lado: Xóchitl Gálvez.