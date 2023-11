Jorge Ricardo y Natalia Vitela Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobernador de Nuevo León, Samuel García, se registró ayer como aspirante presidencial de Movimiento Ciudadano y aseguró que su presencia marcará un nuevo tono en la contienda del 2024.

Sin terminar aún su periodo de Gobernador e incluso sin hacer válida todavía su licencia como Mandatario, la cual inicia vigencia el 2 de diciembre, el emecista dijo que la contienda presidencial comenzó ayer e identificó a sus oponentes.

«Hoy la batalla ya no es el Frente, esos ya están fritos, hoy la batalla es Morena y vamos por ellos, se sienten seguros, pero tenemos siete meses para derrotarlos», dijo, acompañado por su esposa Mariana Rodríguez y por colaboradores que desbordaron la sede nacional de MC en la Ciudad de México.

«A partir de hoy empiezan la campaña de a deveras, no las campañas aburridas, ilegales, de seis meses violando la Constitución; hoy va a cambiar la dinámica de la campaña presidencial porque ahora sí va a ver ofertas decentes, no las que les dan pena a sus dirigentes que madrean a ‘Alito’ y luego le piden perdón o estas campañas que no llenan estadios», agregó.