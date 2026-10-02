Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Pese a que comenzó su campaña hace varios meses, Andrés Manuel López Beltrán se registró oficialmente como aspirante una diputación federal de Morena.

El hijo del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador busca ser candidato de mayoría por el distrito 6 de Tabasco, donde se ubican los municipios de Jalapa, Tacotalpa y Teapa.

López Beltrán nació en Macuspana, Tabasco, pero actualmente tiene registrado su domicilio en Teapa.

Su registro se da en medio de señalamientos de que dos agencias de Estados Unidos analizan investigarlo por presuntos nexos con el crimen organizado y huachicol fiscal, además de tener encima diversas denuncias por actos anticipados.

«El día de hoy me registré como aspirante a coordinar los comités de defensa de la cuarta transformación y la soberanía nacional.

«Continuamos con nuestros recorridos. Síguenos acompañando a visitar casa por casa, informando sobre la importancia que tiene la defensa de nuestra soberanía», informó en un pequeño mensaje.

La convocatoria de Morena para los 300 distritos de mayoría se abrió este jueves y cierra el 4 de octubre. En el documento se afirma que el método de selección será encuesta, sin embargo, aclara que la definición también podrá ser a través de un acuerdo «por las necesidades de organización y estrategia territorial del movimiento».

El registro lo realizó en línea, y aunque la dirigencia nacional instruyó a los comités estatales a colocar una escenografía para quienes quisieran tomarse la foto, el hijo del ex Mandatario federal no lo hizo.

La Comisión Nacional de Elecciones, a cargo de Citlalli Hernández, revisará la trayectoria, el compromiso, la capacidad organizativa y las cualidades éticas quienes se sometan a la consulta.

Además, afirma, se «tomará en consideración» que sean personajes que no sean producto del influyentismo, amiguismo, nepotismo y cualquier práctica en la que se empleen vínculos personales o familiares para acceder a espacios dentro de la estructura del partido.

Aunque López Beltrán arrancó su gira proselitista desde mayo, la instrucción es que una vez que se registren tienen la obligación de realizar «únicamente» recorridos casa por casa, reuniones vecinales, organización de asambleas en plazas o lugares públicos o espacios cerrados.

«Quedan prohibidos los actos dispendiosos de promoción, anuncios espectaculares o, la erogación de recursos contraria a los principios de austeridad que caracterizan a nuestro movimiento.

«Queda prohibido el uso de recursos públicos de cualquier naturaleza; intervención de servidores públicos en favor o en contra de participantes; y la utilización de programas sociales; condicionamientos o coacción en favor o en contra de participantes y/o cualquier otro mecanismo que pretenda influir indebidamente en el desarrollo del proceso», indica la convocatoria sin aclarar cómo se supervisará esto.

En las denuncias que se han presentado en contra del también ex Secretario de organización de Morena, se exige al INE investigar el origen de los recursos con los que ‘Andy’ lleva meses en campaña, pues no sólo viaja él, sino que tiene personal que lo acompaña, así como equipo para tomarle fotos y video..