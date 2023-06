Aline Corpus Agencia Reforma

TIJUANA, BC.- Gobierna una de las cinco ciudades más peligrosas de México y ayer decidió que se muda al Campo Militar para resguardarse de la delincuencia.

La alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero, (Morena) anunció que se irá a vivir al Campo Militar 2-F luego de las amenazas que ha recibido, del aumento de la violencia y de un atentado contra su escolta.

Caballero confirmó su mudanza ayer, luego de que policías municipales detuvieron a dos personas que conducían una camioneta en la que transportaban siete cadáveres.

Este tipo de acciones, presumió, son las que detonan las amenazas del crimen.

«(Me mudo) la semana que viene», confirmó.

«Y es para no tener que incrementar mi seguridad, porque es muy gravoso tener tantos elementos a mi alrededor. Entonces, para que los policías estén en las calles, como debe ser, yo me voy a vivir ahí», justificó.

La Alcaldesa dijo que no tiene miedo, pero que ha sido amenazada tras la detención de criminales generadores de violencia y el decomiso de armas de fuego.

«Somos la policía que más armas ha incautado a nivel nacional y que más generadores de violencia (detiene), por eso sufrí un atentado que no pasó a mayores», expuso.

«No viviré donde están los jefes, va a ser con la tropa, que me agrada, porque podemos adentrarnos más en cómo se trabaja», explicó.

El pasado 17 de mayo, un escolta de Caballero sufrió un atentado cerca de un salón de belleza que ella frecuenta y en el que había cancelado su cita.