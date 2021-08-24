La fase epidemiológica en color naranja alcanzada recientemente en Aguascalientes no sólo se demuestra con el incremento en contagios y fallecidos por la pandemia de COVID-19, sino también con la ocupación en los hospitales.

 
Hospital General de Zona No. 1 del IMSS
UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOSCAMAS CON VENTILADORCAMAS DE ATENCIÓN GENERAL
SIN DISPONIBLIDAD66% OCUPADAS64% OCUPADAS
Hospital del ISSSTE
UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOSCAMAS CON VENTILADORCAMAS DE ATENCIÓN GENERAL
SIN DISPONIBLIDADSIN DISPONIBLIDADNO SE REPORTA
 
Centenario Hospital Miguel Hidalgo
UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOSCAMAS CON VENTILADORCAMAS DE ATENCIÓN GENERAL
56% OCUPADAS66% OCUPADAS93% OCUPADAS

 

 

Artículos relacionadosMás del autor