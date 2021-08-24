La fase epidemiológica en color naranja alcanzada recientemente en Aguascalientes no sólo se demuestra con el incremento en contagios y fallecidos por la pandemia de COVID-19, sino también con la ocupación en los hospitales.

Hospital General de Zona No. 1 del IMSS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS CAMAS CON VENTILADOR CAMAS DE ATENCIÓN GENERAL SIN DISPONIBLIDAD 66% OCUPADAS 64% OCUPADAS Hospital del ISSSTE UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS CAMAS CON VENTILADOR CAMAS DE ATENCIÓN GENERAL SIN DISPONIBLIDAD SIN DISPONIBLIDAD NO SE REPORTA Centenario Hospital Miguel Hidalgo UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS CAMAS CON VENTILADOR CAMAS DE ATENCIÓN GENERAL 56% OCUPADAS 66% OCUPADAS 93% OCUPADAS