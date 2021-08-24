La fase epidemiológica en color naranja alcanzada recientemente en Aguascalientes no sólo se demuestra con el incremento en contagios y fallecidos por la pandemia de COVID-19, sino también con la ocupación en los hospitales.
|Hospital General de Zona No. 1 del IMSS
|UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS
|CAMAS CON VENTILADOR
|CAMAS DE ATENCIÓN GENERAL
|SIN DISPONIBLIDAD
|66% OCUPADAS
|64% OCUPADAS
|Hospital del ISSSTE
|UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS
|CAMAS CON VENTILADOR
|CAMAS DE ATENCIÓN GENERAL
|SIN DISPONIBLIDAD
|SIN DISPONIBLIDAD
|NO SE REPORTA
|Centenario Hospital Miguel Hidalgo
|UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS
|CAMAS CON VENTILADOR
|CAMAS DE ATENCIÓN GENERAL
|56% OCUPADAS
|66% OCUPADAS
|93% OCUPADAS