Rodolfo G. Zubieta Agencia Reforma

CDMX.- Britney Spears podría reencontrarse con su familia durante la celebración del Día de Acción de Gracias, después de varios años de distanciamiento y enfrentamientos públicos con sus seres queridos.

De acuerdo con TMZ y Page Six, la cantante de 44 años habría aceptado viajar a Louisiana para convivir con sus familiares, aunque los detalles de la reunión todavía no han sido confirmados.

El acercamiento ocurre después de que la intérprete publicara el pasado 21 de noviembre un mensaje en Instagram, posteriormente eliminado, en el que expresó cuánto extraña a su familia y ofreció disculpas por haber revivido conflictos del pasado.

Las diferencias familiares se profundizaron durante los 13 años que Spears permaneció bajo tutela legal, medida que concluyó en noviembre de 2021.

Aunque sus familiares mantienen expectativas favorables sobre el posible reencuentro, hasta el momento no se ha informado si las diferencias entre la cantante y sus allegados han quedado resueltas.