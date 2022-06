Saraí Cervantes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La pandemia generada por el Covid-19; la inflación y la caída en el consumo en los hogares, provocarán que el sector de la construcción no vea la luz hasta el 2024, y corre el riesgo de que demore más salir del bache en el que se encuentra, coincidieron analistas.

Ricardo Trejo Nava, director de Forecastim, estimó que la industria este año tendrá un crecimiento de uno por ciento, y estará todavía 12 por ciento abajo de los niveles que se tenían previo a la pandemia.

«Al sector de la construcción le tomará de dos a tres años regresar a los niveles pre pandemia, no es un panorama aterrador, pero su recuperación se está viendo comprometida si la inflación no cede y la inversión no crece», enfatizó.

Agregó que la inflación en los materiales para la construcción de hasta 15 por ciento anual en abril complicará la recuperación del sector, pues por cada mes que se reporta un incremento en los precios, la repercusión puede extenderse de hasta seis a ocho meses.

Al respecto, Pedro Azcué, CEO de JLL México & Chairman Latin America, señaló que en el sector de la construcción la afectación no será similar en todos los segmentos, dado que algunos con la pandemia tuvieron mayor demanda que otros.

Agregó que la edificación de vivienda residencial (de más de 6 millones de pesos) estará estancada al igual que el segmento de oficinas.

En contraste, dijo que en donde se verá mayor dinamismo es en la edificación de naves industriales.

Por su parte, Eduardo Orozco cofundador y CEO de Alo Home, destacó la presión que ha metido el alza de costos de algunos materiales para la edificación debido a la inflación, lo que ha presionado a los inversionistas quienes tendrían que aumentar sus precios al cliente final.

Orozco agregó que dicho panorama afectará la vivienda de interés social porque se ha vuelto imposible construir una casa con menos de un millón de pesos.

Indicó que de todo el sector de la construcción, el segmento de la vivienda representa entre 30 y 50 por ciento.

