Fernanda Torres Agencia Reforma

CDMX. –El actor y comediante Manuel “El Flaco” Ibañez permanece hospitalizado en el Hospital ABC de Santa Fe, en la Ciudad de México.

Su hija, Daniela Ibáñez, aseguró que su padre, de 80 años, se encuentra bien y pidió a sus seguidores no alarmarse por su hospitalización.

De momento, la familia busca donadores de sangre tipo O negativo para reponer las unidades utilizadas durante su atención médica.

De acuerdo con declaraciones de su hija, el actor fue sometido a un procedimiento médico luego de que se le reventara una úlcera.

Se desconoce su evolución médica o posible fecha de alta.

«El Flaco» es reconocido por su trayectoria en cine y televisión, particularmente por interpretar a «Jorjais» en la serie Vecinos desde el 2005.