Se recupera De Niro de doloroso desgarro

CDMX.- El actor Robert De Niro dijo que la lesión que sufrió recientemente mientras filmaba el nuevo proyecto del cineasta Martin Scorsese fue insoportable, pero que ya se encuentra en recuperación.

En una entrevista para IndieWire previo al Festival del Cine de Tribeca, De Niro, de 77 años, comentó que se desgarró un músculo mientras realizaba unas escenas para el filme Killers of the Flower Moon.

“Me rompí el cuadríceps de alguna manera. Simplemente pisé encima de algo y me caí. El dolor era insoportable y ahora tengo que arreglarlo”, comentó.

“Pero estas cosas suceden, especialmente cuando envejeces, tienes que estar preparado para cosas inesperadas. Pero es manejable”.

El protagonista de El Irlandés explicó que su papel en el próximo largometraje de Scorsese no requería mucho movimiento físico, por lo que las filmaciones podrán continuar con normalidad. (Staff/Agencia Reforma)