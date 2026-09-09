Se recupera Billy Joel de cirugía cerebral por hidrocefalia

CDMX.- Billy Joel informó que se recupera de una cirugía cerebral para tratar la hidrocefalia de presión normal, diagnosticada en 2025. El cantante, de 77 años, aseguró que la intervención mejoró su memoria y equilibrio, aunque continúa bajo supervisión médica y permanece alejado de los escenarios.

El intérprete de “Piano Man” relató que comenzó a preocuparse cuando sentía que estaba sobre un barco y tenía dificultades para mantenerse firme. Tras consultar a un neurólogo, le recomendaron colocar una derivación para drenar el exceso de líquido cefalorraquídeo acumulado en el cerebro.

Al principio rechazó la operación, pero investigó el padecimiento y aceptó el procedimiento al conocer que podía recuperar algunas capacidades. “No me voy a ninguna parte. Estoy aquí. Sigo aquí”, expresó en su canal de SiriusXM.

Joel también explicó que sus médicos le prohibieron temporalmente ofrecer conciertos porque el volumen y el esfuerzo físico podían ocasionarle efectos semejantes a una conmoción cerebral, afectar sus nervios y favorecer la pérdida de neuronas.

Actualmente recibe fisioterapia y sigue las indicaciones médicas. Joel anunció su diagnóstico en mayo de 2025 y canceló sus conciertos después de posponer compromisos y sufrir una caída durante una presentación. Su prioridad es completar la rehabilitación antes de regresar.