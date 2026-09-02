En el Centenario Hospital Miguel Hidalgo (CHMH) se realizó el primer trasplante de hígado en la historia de Aguascalientes, un procedimiento de alta complejidad que marca el inicio del programa de trasplantes hepáticos en la entidad, luego de obtener las autorizaciones de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra).

El secretario de Salud del Estado, Rubén Galaviz Tristán, informó que la intervención fue posible gracias a la donación del hígado de una persona diagnosticada con muerte encefálica en el Hospital General Regional No. 46 del IMSS, en Guadalajara, Jalisco. Un equipo de cirujanos del CHMH se trasladó a esa ciudad para procurar el órgano y llevarlo posteriormente a la capital de Aguascalientes.

El procedimiento quirúrgico estuvo a cargo de los especialistas en trasplantes Josué Olivares y Luis Miguel Carrillo, quienes contaron con el apoyo de un equipo multidisciplinario del hospital.

La habilitación de este servicio es resultado de tres años de trabajo institucional para actualizar la infraestructura y el equipamiento, así como capacitar al personal médico, acciones impulsadas durante la actual administración.

Con la obtención de la licencia sanitaria y la puesta en marcha del programa, los pacientes de Aguascalientes y de la región que requieran un trasplante hepático podrán recibir atención en la entidad. Esto evitará que tengan que trasladarse a otros estados y reducirá el impacto económico, físico y emocional para sus familias.

Finalmente, el funcionario estatal reiteró el llamado a la población para fortalecer la cultura de la donación de órganos en Aguascalientes, al señalar que cada procedimiento representa una oportunidad de vida para las personas que se encuentran en lista de espera.