Desapareció la Federación la Póliza del Seguro a partir de este año, el cual apoyaba a los productores afectados por eventos meteorológicos en sus cosechas, reconoció el encargado de despacho de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Mario Rodríguez Acevedo.

En entrevista con El Heraldo, el representante de la SADER comentó que desde el Presupuesto de Egresos de la Federación para este año ya no fue considerado el continuar con dicho Seguro, por lo que más bien se les da un poco más de dinero dentro de los apoyos del Programa de Producción para el Bienestar.

A pesar de lo anterior, dijo que existen otro tipo de apoyos a nivel local que los productores pueden solicitar a través del Fondo de Aseguramiento de Aguascalientes y del Consejo Estatal Agropecuario, además de que el propio gobernador Martín Orozco anunció que va a adquirir un Seguro Catastrófico para el Maíz con una póliza de 10 millones de pesos. “Desconozco los términos en los que va a ser, porque eso lo va a manejar directamente el Estado y es lo que se ha avanzado hasta el momento. El Gobierno del Estado va a contratar una Póliza para que estén aseguradas las mismas hectáreas en este año. Sí va a existir, ya no con dinero federal, sino con recurso estatal”.

Por lo pronto, dijo que en días pasados se entregaron los recursos de la Póliza del Seguro correspondientes al año 2019, el cual se hizo en concurrencia entre la Federación y el Estado, mediante el cual se apoyó a productores de maíz y fríjol que no alcanzaron a sembrar, se les heló, secó o granizó su siembra. “Fueron alrededor de 23 millones de pesos que pagó la póliza, la cual tuvo un costo de 16 millones y lo recuperado fueron 23 entonces valió la pena la compra de dicha póliza”.