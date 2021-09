A lo largo de la temporada, las Panteras de Aguascalientes no han podido hilar victorias teniendo un nivel irregular que los ha llevado a ir intercambiando victorias y derrotas sin poder establecerse con algo de constancia. Este jueves la historia fue la misma en la visita a Mexicali para medirse ante los Soles, al tener un desempeño que no permitió competir por la victoria, sobre todo a la ofensiva con pocos puntos.

Mexicali fue durante todo el partido arriba en la pizarra y aunque nunca lograron despegarse definitivamente en el marcador, siempre estuvieron en ventaja. Panteras resintió la baja de Fabián Jaimes que aunque jugó algunos minutos, no estuvo al cien por ciento quitando una pieza importante en la ofensiva felina. Los Soles se fueron arriba por seis al medio tiempo y tras el tercer cuarto aumentaron a nueve de diferencia la parcial victoria.

En el último periodo la diferencia superó los diez puntos a favor de los Soles que fueron manejando el reloj de juego en una victoria que nunca corrió peligro. Panteras logró maquillar el resultado en los instantes finales, pero la derrota no pudo deshacerse con un 75-67 contundente para Soles que maniató la ofensiva felina que tuvo una pobre cosecha de puntos.

Daniel Amigo fue el jugador del partido con 23 puntos y logrando 9 de 10 tiros de campo. Del lado de Panteras los mejores anotadores fueron José Urtasun y Gary Mondragón con 12 unidades cada uno. Los felinos intentarán esta noche en punto de las 21:45 horas tiempo de Aguascalientes empatar la serie y seguir con la tendencia de dividir victorias en todas las series.