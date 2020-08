Sergio Cuevas Ávila El Heraldo

Denuncia el Colegio de Contadores Públicos de Aguascalientes que el IMSS incurre en irregularidades en la notificación de los actos administrativos ante los patrones, derivado por la pandemia, informó su presidente, José Alfredo Franco Hernández.

El especialista hizo un llamado a las empresas a no dejarse sorprender por el Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual paró actividades de notificación de actos administrativos hace algunos meses y a partir de la semana pasada han reanudado y como Colegio han tenido el conocimiento de que en el procedimiento están brincándose un paso.

Explicó que el Código Fiscal de la Federación, el cual es el que regula ese tipo de actuaciones, establece que la autoridad debe llegar y dejar un citatorio. “Se supone que en el caso del IMSS deben llegar a buscar al representante legal de una empresa. Si no está, invariablemente deben dejar un citatorio para el día siguiente a una hora determinada y entonces regresar para llevar a cabo la notificación del acto y esto genera una garantía de que el patrón pueda hacerlo”.

Sin embargo, dijo que por cuestiones de la pandemia, actualmente personal del Seguro Social está abreviando los tiempos y sólo llegan y entregan el citatorio junto con la notificación que en ocasiones se entendería que la deben dar al día siguiente. “Entonces nada más estar atentos a estos temas donde las empresas que van a ser notificadas, estén bien asesorados y puedan solicitar a la autoridad que lleven a cabo el acto de la manera que es. Es decir, llegar un primer día a buscar al representante y si no está, dejar un citatorio y en dado caso, regresar al día siguiente”.

Por lo anterior, Franco Hernández exhortó a la autoridad del IMSS a respetar las formas establecidas en el Código Fiscal de la Federación para evitar una serie de juicios e ineficiencias que sólo generan cargas económicas de manera innecesaria ya sea para el sector público o privado.

