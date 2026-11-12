Se quedó varado, pidió ayuda a policías y terminó detenido por posesión de droga

Lo que comenzó como una solicitud de auxilio para empujar un automóvil descompuesto terminó con un hombre detenido y posteriormente vinculado a proceso por posesión de metanfetamina, en Aguascalientes.

El implicado, identificado como Brayen “N”, pidió ayuda a elementos de la Policía Estatal cuando el vehículo que conducía dejó de encender en calles del fraccionamiento Real del Sol, en la capital del estado.

El hombre explicó a los uniformados que el automóvil no era suyo, sino que lo tenía rentado para trabajar mediante una plataforma de transporte.

Sin embargo, cuando los policías se acercaron a la unidad para auxiliarlo, observaron un cuchillo de aproximadamente 25 centímetros sobre la consola central, por lo que le informaron que sería detenido.

Durante la inspección posterior, los oficiales encontraron una bolsa envuelta en una franela que contenía seis envoltorios con un total de 61.9 gramos de clorhidrato de metanfetamina. También localizaron una navaja de bolsillo.

El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la República (FGR), cuyo Ministerio Público Federal reunió los datos de prueba para llevar al detenido ante una juez de Control.

Tras analizar los elementos presentados, la autoridad judicial dictó auto de vinculación a proceso contra Brayen “N” por su probable responsabilidad en el delito contra la salud, en la modalidad de posesión simple de metanfetamina.

Además, estableció un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

El imputado mantiene la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria.