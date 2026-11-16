Una mujer de 84 años quedó varada en la Central Camionera, sin dinero para regresar a su domicilio y sin posibilidad de comunicarse con sus familiares, debido a que no recordaba sus números telefónicos. Policías estatales la auxiliaron y la llevaron hasta su casa, en el municipio de Jesús María.

La adulta mayor, identificada como Juana «N», fue detectada por elementos de la Policía Estatal mientras caminaba por la zona de taquillas de la terminal de autobuses.

Al acercarse para conocer su situación, la mujer explicó que vivía en la colonia La Escalera, en Jesús María, pero que no contaba con recursos económicos para pagar su traslado. Tampoco podía llamar a sus hijos, pues no recordaba sus números de teléfono.

Ante estas circunstancias, los uniformados decidieron llevarla en una patrulla hasta su domicilio, ubicado sobre la calle Beltrán, en la mencionada colonia.

Al llegar al inmueble, los policías localizaron a Jesús «N», hijo de la octogenaria, quien recibió a su madre sana y salva.

La mujer agradeció a los elementos estatales por ayudarla a regresar a casa y reunirse con su familia.