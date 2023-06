Padres de familia y maestros de la Escuela Primaria “Amado Nervo” (Jesús María), han manifestado su preocupación por los daños estructurales que presenta la institución educativa. Según los afectados, el Instituto de Educación de Aguascalientes les ha solicitado buscar un terreno apropiado para reubicar la escuela.

En abril pasado, informamos que 450 alumnos de dicha escuela se vieron obligados a abandonar las clases presenciales debido al riesgo de colapso del plantel, tal como lo denunciaron algunos padres de familia. Sin embargo, Gustavo Castro Gómez, jefe del departamento de Educación Primaria en el IEA, aseguró en ese momento que el problema se había resuelto y se había proporcionado un espacio alternativo para que los estudiantes pudieran continuar con sus clases.

Actualmente, la señora Maribel, madre de dos alumnos que prefirió mantener su apellido en anonimato por temor a represalias, ha señalado que la situación se ha vuelto urgente. Las autoridades han determinado que la escuela no puede seguir funcionando a causa de los problemas estructurales que presenta y que representan un riesgo para la comunidad estudiantil. Aunque no se han especificado la naturaleza ni la gravedad de los daños, se menciona que al menos dos aulas presentan grietas.

Ante esta situación, los padres de familia y maestros se enfrentan a la ardua tarea de encontrar un terreno de aproximadamente 5 mil metros cuadrados que cumpla con los requisitos para la reubicación de la escuela. Según la madre, el IEA ha solicitado a la comunidad escolar buscar y encontrar un terreno adecuado, mientras que el municipio se ha comprometido a proporcionar los recursos económicos para su adquisición.

Los afectados han expresado su preocupación por esta solicitud, ya que encontrar un terreno apropiado y asequible en la zona no es tarea fácil. Además, señalan que el proceso de reubicación implicaría cambios en horarios y logística tanto para los estudiantes como para los maestros, lo que generaría inconvenientes y dificultades para las familias y el personal docente.

Hasta el momento, no se ha encontrado una solución concreta por parte de las autoridades. Los padres de familia y maestros han manifestado su descontento y han mencionado la posibilidad de realizar acciones de protesta, como una marcha, para presionar a las autoridades a encontrar una solución adecuada y segura para los estudiantes.