Aunque se debe reconocer que el campo se ha mantenido pujante durante el tiempo de pandemia y el gobierno ha impulsado programas para una amplia variedad de nuevos cultivos, también es un hecho que se han desatendido otros básicos que ya estaban comprometidos, como es la plantación de maguey que en este año fue mínimo, por no decir, casi nulo, el apoyo, pues ni siquiera se cumplió con lo prometido.

Esto lo expresó el presidente del Comité Sistema Producto Maguey-Mezcal, Wenceslao Bautista Rodríguez, quien refirió que en este 2020 fueron muy pocas las plantaciones de maguey que se hicieron, pues no hubo el apoyo esperado, teniendo como pretexto la pandemia.

No obstante, dijo que resulta contradictorio que mientras se han hecho reuniones con productores para tratarlos de convencer que sean parte de la reconversión productiva, “acá, un grupo de productores importantes de maguey, no necesitan ser convencidos, sólo requieren el apoyo”.

Refirió que prácticamente en todo el año se tuvieron puertas cerradas para trabajar de la mano con la autoridad agrícola en la entidad, “fue necesario un encuentro con el gobernador para plantearle que no nos habían cumplido con la plantación de maguey y giró instrucciones para que se nos atendiera, pero fue sólo así”.

En la actualidad, se tienen documentadas más de mil 163 hectáreas de maguey con distintas variedades, a las que se deben sumar alrededor de 350 que han sido plantadas con el apoyo de gobierno estatal.