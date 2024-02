Este jueves por la tarde concluyó oficialmente el periodo de traspasos de la NBA. Los 30 equipos de la liga tenían la oportunidad de adquirir nuevos jugadores a cambio de selecciones de draft, dinero u otros jugadores, con el objetivo de fortalecer sus plantillas para lo que resta de la temporada. Sin embargo, los movimientos fueron escasos en este último día.

Destacó especialmente que, a pesar de estar rodeados de rumores en las últimas semanas debido a resultados poco favorables, Los Ángeles Lakers no realizaron ningún traspaso. Fuentes diversas indican que LeBron James instó a la dirección del equipo a incorporar a alguna estrella, pero los Lakers no modificaron su plantilla.

Jugadores como D’Angelo Russell y Rui Hachimura, considerados posibles activos de intercambio, permanecerán en el equipo. La gestión de los Lakers optó por no comprometer su futuro en términos de selecciones de draft, especialmente dado el mejor desempeño de Russell tras los rumores de una posible salida, otorgándole así su confianza.

A pesar de la tranquilidad en el mercado de Los Ángeles, otros equipos sí realizaron traspasos notables. Patrick Beverley se unirá a los Bucks, PJ Washington deja los Hornets para integrarse a los Mavericks de Luka Dončić, mientras que Bojan Bogdanović y Alec Burks abandonan los Pistons para añadir su talento a los Knicks, ya de por sí un equipo con numerosas habilidades.

Además, el Thunder adquirió a Gordon Hayward en la transacción más destacada del día, sumando así un impulso significativo a sus aspiraciones de competir por el título este año.