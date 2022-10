La Escaramuza Sanmarqueña Oro no pudo avanzar a la gran final del Campeonato Nacional de Charrería 2022, al quedarse a pocos puntos de la zona de clasificación; sin embargo, esta destacada Escaramuza de Aguascalientes dejó en alto el nombre de nuestro estado al ser el único equipo local en avanzar a las rondas finales.

En esta ocasión, los ocho equipos femeniles de Aguascalientes no tuvieron mucha suerte en el Campeonato Nacional Charro de Zacatecas 2022, ya que, de todos, sólo uno pudo avanzar a las rondas finales.

Este equipo femenil fue el de Sanmarqueña Oro, el cual obtuvo una muy buena calificación de 303.33 puntos en la fase eliminatoria, logrando el lugar 12 en la tabla general para avanzar a la ronda de semifinales con los mejores 16 equipos del campeonato.

No obstante, en la ronda de semifinales obtuvieron una calificación de 292.66 puntos, quedando en el séptimo lugar de esta segunda ronda. De los 16 mejores equipos, sólo avanzaron a la final 5, por lo que la Escaramuza de Aguascalientes no pudo pelear por el podio en el Nacional de Zacatecas.

La Escaramuza de Sanmarqueña Oro está conformada por Sara Yzoba, Carolina Franco, Paola Barba, Louisa Macías, Regina Vega, Laura López, María Aguilar y Rosario Aguilera, quienes dejaron grandes estampas en el lienzo charro Antonio Aguilar de Zacatecas.

El resto de las Escaramuzas de Aguascalientes que participaron en el Nacional Charro también tuvieron una buena actuación, pero les faltó poco para estar dentro de los mejores lugares, como el caso de Charra Taiyari, que terminó en el lugar 16 general, pero en el 17 contando a los equipos de Estados Unidos.

Los otros equipos femeniles que tuvieron participación en Zacatecas a lo largo de las últimas semanas fueron Hacienda Bonaterra en el lugar 26, Sanmarqueña en el 45, Fiesta Mexicana en el 53, Herencia Charra en el 62, el Milagro en el puesto 102 y Crineras en el lugar 134.