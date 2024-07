Lorena Corpus/Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO .-A dos semanas del estreno de Aventurera, el productor Juan Osorio aseguró que sí habrá cambios en el musical, pero desmintió que la protagonista Irina Baeva haya renunciado al proyecto debido a las críticas recibidas por su desempeño en la historia.

Osorio indicó que al término de la función de anoche se reuniría con Irina para hablar de las modificaciones que prepara, ya que busca tener su opinión y del resto del elenco, para tomar decisiones.

«Les puedo decir que cuando a mí alguien me renuncia, la acepto automáticamente, porque si me está diciendo que no le interesa el proyecto, no tengo por qué tenerla o tenerlos en ninguno, así sea novelas o teatro lo que esté haciendo», expresó el productor.

«En este caso, me encanta la unión, la integración y el compañerismo que hay, así como la fortaleza. El día de ayer ya se unió Nicola (a la obra) y le dio un abrazo a Irina, y le dijo: ‘Aquí voy a estar contigo’. De repente uno ve el compañerismo de los actores y eso es lo que fortalece un proyecto».

Pero, ¿Irina Baeva está en la cuerda floja?, se le cuestionó a Osorio.

«Yo no diría eso. Diría que ella es un reto. Irina… todavía estamos en pláticas, haciendo obviamente un análisis de todo lo que ha pasado», expresó Osorio.

Las críticas negativas hacia Baeva en el personaje estelar de Elena Tejero en Aventurera, ha desatado que en diferentes entrevistas se cuestione a otras famosas si están interesadas en el proyecto.

«Nos han atacado de todas formas, pero cuando Irina y yo no nos pongamos de acuerdo, en el sentido de que ella esté cansada y ya no quiera seguir luchando y estar en este proyecto, obviamente se toma la decisión», agregó Osorio.

«Por supuesto que hay varias que ya se apuntaron para ser la Aventurera, varias que han dicho que quieren entrar a la obra y eso quiere decir que el proyecto les interesa. La gente ha hablado, ha hecho su propia telenovela, pero la realidad es que la próxima semana daremos a conocer la decisión que se tome. Por supuesto que va a ser muy difícil, pero así será».

Osorio reiteró que no sería capaz de dejar fuera a su protagonista sin antes hablar con ella.

«Hoy (anoche) es la función decisiva. Terminando vamos a tener una reunión y a partir de ahí, se decide qué es lo que vamos a hacer», aseguró.

‘Calladita…’

Antes de salir a escena para la función del viernes de Aventurera en el Salón Los Ángeles de la Ciudad de México, Irina Baeva prefirió no hacer comentarios en torno a la polémica que se ha creado en últimos días sobre su posible salida del musical.

«Discúlpame, estoy justo preparándome para la función y ahorita no puedo hablar», dijo Irina, cuestionada vía telefónica.

«Me estoy preparando para la función… si quieres comunicarte con la producción de Juan (Osorio), y a través de ellos podemos hacer la entrevista. Te voy a colgar porque tengo función ahorita. Muchas gracias», agregó la actriz rusa.