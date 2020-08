GUADALAJARA, Jalisco.- Jacqueline Bracamontes pasa el periodo de contingencia junto a su esposo, Martín Fuentes, y sus hijas, Jackita, Renata, Carolina, Paula y Emilia, en su casa de Miami, espacio ideal para disfrutar al máximo de su familia.

A finales de marzo, la familia Fuentes Bracamontes se refugió en su casa de Miami para pasar la cuarentena, donde hasta la fecha disfrutan del confinamiento entre juegos, clases en línea y distintas actividades que la ex reina de belleza y Martín han ideado para entretener a sus hijas. La actriz asegura que establecerse ahí no era su plan, sin embargo fue algo que resultó perfecto para todos.

“Pospusieron el filme y me regresé al país, no sabía qué hacer y a él se le ocurrió que todos nos viniéramos a Estados Unidos en lo que todo esto pasaba, pues las pequeñas no tendrían clases y podíamos aprovechar Semana Santa y Pascua”.

Sobre su experiencia en Florida, dijo que las medidas sanitarias son iguales que en todos lados, y ellos se limitan a quedarse en casa, aunque cuando tiene que ir al supermercado o al pediatra, usa cubrebocas, guantes, toallas desinfectantes y siempre carga un gel antibacterial.

Acerca de las cosas positivas que encontró en este periodo, confesó que lo mejor es que sus hijas han tenido la oportunidad de estar con sus papás 24/7, lo cual no pasa regularmente, pues tanto Martín como Jacqueline suelen viajar por trabajo. (Staff/Agencia Reforma)

