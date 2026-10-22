Mario López Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La cifra de 61 mil 785 millones de pesos de pérdidas que generó el mercado ilícito de combustibles en 2025 y que dio a conocer la Secretaría de Energía se quedó corta con el estimado que se tenía en la iniciativa privada, aseguró Alejandro Montufar, presidente de PetroIntelligence.

«Algo interesante es que el monto que se dio en la mañanera es mucho menor a lo que habíamos calculado en años pasados. El dato que teníamos era de 177 mil millones de pesos, que está subestimado porque nosotros medíamos la variación en los volúmenes de ventas de las estaciones de servicio (gasolinerías).

«Sin embargo, en diesel el monto estimamos que era menor porque casi 40 por ciento no se vende en estaciones de servicio, sino directamente la industria», explicó el especialista en el panel «Combate al huachicol y contrabando técnico». Impacto en el permisionario cumplido», realizado en el marco de la Semana del Combustible 2026.

Consideró que probablemente la cifra de más de 61 mil millones de pesos es el reflejo de los cambios que se han venido haciendo en temas de trazabilidad del combustible.

Añadió que, de igual manera, el planteamiento de limitar la participación de las empresas comercializadoras en la cadena de combustibles debe analizarse con detenimiento.

«Hay que tener muy en cuenta que el 90 por ciento del combustible de Pemex se coloca a través de comercializadores, 5 por ciento se coloca por distribuidores, que son los que tienen la infraestructura, y el resto se realiza por otros mecanismos.

«Veo totalmente imposible que las comercializadoras salgan de la cadena del combustible, porque Pemex no tiene la capacidad administrativa y comercial para vender», añadió.

En su participación, Ramsés Pech aseguró que el robo de combustible en ductos golpea directamente a Pemex, pues se registran pérdidas por alrededor de 5 mil barriles diarios.

Añadió que las estaciones de servicio son las más afectadas por el mercado ilícito de combustibles, por la sobrerregulación que enfrentan, lo cual impactará de manera directa a Pemex, pues representan 45 por ciento de los ingresos de la petrolera.

Las estaciones de servicio, junto con los comercializadores, son las que más han sido sancionadas y clausuradas por las autoridades.

Esto resulta sumamente complicado para los empresarios, debido a sus bajos márgenes de ganancia, aseguró.

Beatriz Marcelino, directora de la consultora CIITA, aseguró que, debido a la política de tope a la gasolina Magna y al diesel, muchos operadores se han visto rebasados en sus márgenes de ganancia.

Añadió que las autoridades realizan operativos y aplican clausuras o sanciones específicamente a las estaciones que llegan a superar el tope de los precios.

Además, al igual que los transportistas y comercializadores, se les han cancelado sus cuentas y cancelado sellos fiscales por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y del SAT.

«La Comisión Nacional de Energía (CNE) y el SAT realizan revisiones estrictas de los sistemas de medición, bitácoras y balances de producto; debido a que algunos softwares no calculan correctamente las compensaciones por temperatura o la incertidumbre, se generan variaciones donde sobra o falta combustible.

«Si no se justifica correctamente el combustible sobrante o faltante, las autoridades proceden a la clausura de la estación y a dar vista a la fiscalía», expuso.

Explicó que el SAT y la CNE realizan un cruce de información de inteligencia artificial muy estricto entre los reportes diarios, las facturas y los archivos, por lo que cualquier incongruencia o error de cálculo en esta trazabilidad resulta en notificaciones de irregularidad para las estaciones.

Asimismo, se ha detectado una gran cantidad de dictámenes y pruebas de laboratorio falsos o apócrifos.

Las autoridades están cotejando los folios de las unidades de inspección con los reportes de las gasolineras; de encontrar anomalías, ya no sólo inician procesos administrativos, sino que presentan denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR), dijo.

Consideró que el costo normativo para las estaciones aumentó de 40 a 55 centavos por litro entre 2025 y este año, y al tener ganancias de 30 centavos por litro, las estaciones prácticamente están perdiendo dinero.