Mayolo López Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Con una severa amenaza de expulsión de por medio a los «traidores» del partido, Alejandro ‘Alito’ Moreno dio ayer el segundo paso en busca de su reelección al frente del PRI.

Poco antes del mediodía, en la sala Alfonso Reyes de la sede partidista, el campechano presentó su solicitud registro para contender como candidato a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional, órgano que busca encabezar por al menos cuatro años más.

Hace dos semanas, ‘Alito’ fraguó y orquestó una asamblea a modo para modificar los estatutos del tricolor y apuntalar su reelección, aunque la convocatoria y los ajustes fueron impugnados por los ex presidentes Enrique Ochoa y Pedro Joaquín Coldwell, con el visto bueno de otros dos ex dirigentes, Dulce María Sauri Riancho y Manlio Fabio Beltrones.

Ayer, con su compañera de fórmula, la secretaria general con licencia, Carolina Viggiano, Moreno presentó su solicitud en una ceremonia a puerta cerrada ante decenas de simpatizantes. No hubo matracas y brillaron por su ausencia los líderes de la CTM, CNC y CNOP, aunque la secretaria general del sector popular, Cristina Ruiz Sandoval, se dejó ver porque forma parte de la comisión que recibió los documentos de registro.

Ayer REFORMA publicó un artículo de los ex líderes del PRI Sauri Riancho, Joaquín Coldwell y Ochoa Reza que advertían que «el secuestro del PRI» tendría un capítulo más con el registro de su dirigente.

La respuesta no tardó en llegar. Con un mensaje Alejandro Moreno avisó que se está preparando el terreno para que los «traidores» sean expulsados de las filas del Revolucionario Institucional.

«Nunca el partido –acusó– había estado tan asediado por el acoso y hostigamiento del poder como en los años que hemos encabezado nuestro instituto político. Nos encontramos siempre bajo el fuego cruzado: por un lado, nuestro partido ha recibido del Gobierno la divisa de la persecución, en lugar de la del diálogo y la de la persecución».

«Por otro, hemos estado siempre expuestos a la mezquindad y traición de perfiles que han empeñado años de su trayectoria partidista, por la comodidad, la seguridad y los beneficios que les da rendirse ante el poder».

El dirigente estimó que «deslindar al PRI de acciones que tienen responsables es específico hacerlo, y es imperativo: requerimos que esos responsables den cuentas de sus actos. Que el PRI sea espacio de crítica severa, de aquello que no le pertenece y con lo que el PRI no puede cargar».

El propio »Alito’ confirmó que la elección se efectuará el domingo 11 de agosto con el voto de los miembros del Consejo Político Nacional.