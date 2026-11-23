Un sujeto de 27 años de edad terminó detenido por elementos del Mando Coordinado, luego de que su pareja sentimental lo señalara por presuntamente haberla agredido física y verbalmente dentro de un domicilio del municipio de Jesús María.

Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Paseos de las Haciendas, donde los uniformados acudieron tras recibir un reporte relacionado con un caso de violencia familiar.

Al arribar al inmueble, los policías se entrevistaron con la afectada, quien identificó a su presunto agresor como Alejandro “N”, de 27 años, y aseguró que había sido víctima de golpes y agresiones verbales por parte de su pareja sentimental.

La mujer manifestó a los oficiales su intención de proceder legalmente contra el señalado, por lo que se llevó a cabo su detención.

Alejandro “N” fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común, autoridad encargada de determinar su situación jurídica.