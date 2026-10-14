Un hombre de 38 años terminó detenido en el municipio de Cosío, luego de que elementos del Mando Coordinado le encontraran entre sus pertenencias 29 envoltorios con una sustancia granulada, aparentemente cristal, cuyo peso aproximado fue de 15 gramos.

La detención ocurrió sobre la calle Lázaro Cárdenas, en la comunidad Refugio de la Providencia, donde los uniformados realizaban labores de vigilancia cuando detectaron a un individuo que, al notar la presencia policial, comenzó a comportarse de manera evasiva.

Ante esta situación, los oficiales decidieron interceptarlo y someterlo a una revisión preventiva.

El sospechoso se identificó como Carlos “N”, de 38 años, a quien durante la inspección corporal le localizaron 29 envoltorios de plástico que contenían una sustancia con características similares a las de la droga conocida como cristal.

Tras el hallazgo, el individuo fue detenido y trasladado, junto con los envoltorios asegurados, a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado.

Carlos quedó a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común, quien se encargará de determinar su situación jurídica.