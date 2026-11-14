Un hombre de 36 años terminó detenido en el municipio de Jesús María luego de que policías del Mando Coordinado descubrieron que el automóvil que conducía tenía un reporte de robo vigente en el estado de Zacatecas.

El sospechoso, identificado como Freddy N., circulaba a bordo de un Nissan Tsuru gris, con placas de Zacatecas, cuando fue interceptado por los uniformados en la comunidad de Corral de Barrancos.

Los hechos ocurrieron sobre el bulevar Paseo de los Chicahuales, en su cruce con la avenida Guadalupe, donde los policías realizaban labores de vigilancia y detectaron que el conductor adoptó una actitud evasiva al notar su presencia.

Ante ese comportamiento, los oficiales le marcaron el alto para efectuar una revisión preventiva. Durante la intervención, consultaron los datos del automovilista y de la unidad en el sistema Plataforma México.

La búsqueda permitió establecer que el Tsuru contaba con un reporte de robo vigente en el municipio de Loreto, Zacatecas, por lo que Freddy fue detenido.

Tanto el conductor como el vehículo quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, donde se determinará su situación jurídica.