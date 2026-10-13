Se puso bravo y se lo llevaron

Un sujeto identificado como Felipe “N”, de 32 años de edad, fue detenido por elementos del Mando Coordinado, luego de ser señalado por presuntamente agredir físicamente y amenazar a una mujer de 24 años, en el municipio de Jesús María.

Los hechos se registraron en un domicilio ubicado sobre la calle Nueva, en la comunidad de J. Gómez Portugal, hasta donde se trasladaron los uniformados tras recibir un reporte sobre una agresión contra una mujer.

Al llegar al inmueble, los policías intervinieron y se entrevistaron con la afectada, quien señaló directamente a Felipe “N” como el responsable de haberla golpeado y amenazado.

Ante las acusaciones, el individuo fue asegurado y trasladado ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición de las autoridades por su presunta responsabilidad en el delito de lesiones dolosas.

Será la autoridad ministerial la encargada de determinar su situación jurídica.