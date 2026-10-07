Se puso agresivo y terminó esposado en Asientos

Un hombre de 38 años terminó detenido luego de que presuntamente se resistió a una revisión policial y agredió física y verbalmente a elementos del Mando Coordinado en la comunidad de La Dichosa, perteneciente al municipio de Asientos.

El sospechoso fue identificado como Guadalupe “N”, quien ahora enfrenta una investigación por los delitos de resistencia de particulares y lesiones en agravio de los uniformados que participaron en su captura.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Benito Juárez, donde los policías realizaban labores de vigilancia cuando detectaron a un individuo que, al notar la presencia de la patrulla, adoptó una actitud evasiva.

Ante ese comportamiento, los oficiales decidieron interceptarlo para practicarle una inspección preventiva. Sin embargo, de acuerdo con el reporte policial, el hombre reaccionó agresivamente y se negó a permitir la revisión corporal.

La situación escaló cuando Guadalupe presuntamente comenzó a lanzar agresiones físicas y verbales contra los uniformados, quienes finalmente lograron someterlo y asegurarlo.

Tras su captura, el individuo fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público.

En su contra se inició una carpeta de investigación por resistencia de particulares y lesiones, mientras que la autoridad ministerial se encargará de determinar su situación jurídica.