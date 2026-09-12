Una intervención policial terminó con un hombre detenido en la colonia Ojos de Agua, en Jesús María, luego de que presuntamente golpeara a uno de los oficiales que participaban en una revisión preventiva.

El incidente se registró sobre la calle Los Martínez, donde policías del Mando Coordinado atendieron un reporte recibido vía radio sobre un sujeto que presuntamente conducía un vehículo bajo los efectos del alcohol.

Los uniformados ubicaron al conductor y procedieron a realizarle una revisión preventiva. Sin embargo, cuando intentaron detenerlo, el individuo presuntamente reaccionó de manera agresiva y golpeó a uno de los policías.

Ante la situación, los oficiales solicitaron refuerzos y elementos del Mando Coordinado acudieron al sitio para controlar al involucrado y concretar su captura.

El detenido se identificó como José “N”, de 31 años, señalado como presunto responsable de daños y lesiones dolosas.

Tras ser asegurado, fue trasladado ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, instancia que determinará su situación jurídica.