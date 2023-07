El debut de Necaxa en el Apertura 2023 dejó grandes sensaciones en la afición que pudo ver a un equipo mucho más organizado y con una idea clara de juego que se robó un punto de una cancha bastante complicada, como lo es el Nemesio Díez, ante un rival que siempre defiende su estadio con mucha calidad.

Tras ese punto que dio comienzo a la era de Rafael Dudamel al frente del equipo, Necaxa tiene ahora el esperado reencuentro con su afición, pues después de varios meses sin un encuentro oficial, los Rayos por fin vuelven al Estadio Victoria esta noche, en punto de las 21:00 horas, para hacer su presentación como locales recibiendo a los Xolos de Tijuana.

El duelo será especial, pues además del reencuentro con la gente, Necaxa tiene la oportunidad de demostrar todo su arsenal por primera vez, ya que contará con el regreso de Edgar Méndez que cumplió con su suspensión y, por el momento, con Ezequiel Unsain que ya aparece registrado en el portal de la Liga MX, esperando que Andrés Colorado pueda ser dado de alta antes del partido para ser tomado en cuenta.

Los Rayos tratarán de seguir con el orden defensivo y la intensidad que mostraron en la primera jornada, enfrentando a un rival como Tijuana, que es mucho más vertical y veloz que Toluca. Los Xolos cayeron en su presentación en casa ante Pumas de último minuto, por lo que llegan a Aguascalientes con la necesidad de sumar puntos para no quedarse rezagados en la tabla general tan temprano.

La buena noticia es que Necaxa suma apenas una derrota en los últimos siete encuentros ante Xolos y han ganado tres de los últimos cuatro partidos que se han jugado entre ambos en el Estadio Victoria. Lo malo, es que van tres juegos seguidos en los que el partido termina en empate a un gol, un resultado que si bien no sería malo, no le permitiría a Necaxa sumar de forma importante.

Más allá de las estadísticas y antecedentes, la afición espera ver a un equipo entregado que salga a buscar la victoria y poder disfrutar de un equipo renovado que tiene en la mente la liguilla, además de la responsabilidad de representar a la institución en el año del centenario. Todos estos ingredientes están listos y Necaxa ahora está preparado para tratar de hacer valer su casa.