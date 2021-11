Diputados locales esperan que en el transcurso de la semana que inicia, los 11 ayuntamientos hagan llegar sus propuestas de paquete económico para el 2022, mismas que tendrán que ser analizadas previo a su aprobación, pues en caso de tener observaciones lo harán notar a los funcionarios municipales respectivos.

Jaime González de León, diputado presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, dio conocer que el plazo máximo para recibir las intenciones de presupuesto que pretenden los alcaldes que recién iniciaron sus funciones, es para el día 15 de este mes, y esperan que así se cumpla, pues se ha advertido que no habrá prórroga para ello.

Por lo pronto, sólo el municipio de Pabellón de Arteaga ha cumplido con esa obligación, pero la mayoría se ha comprometido a entregar el documento a más tardar el viernes de la nueva semana y el de Jesús María ha agendado el cumplimiento de esta obligación para el día 15 a más tardar.

Si bien los diputados tendrán como plazo máximo para la definición de los paquetes económicos para los 11 municipios el 31 de diciembre, pretenden trabajar en estos documentos y las propuestas que se les han hecho llegar para lograr llevarlos al Pleno entre el 15 y 20 de diciembre, para no llegar a la fecha límite.

REVISIÓN A DETALLE. La intención es que el trabajo se haga a conciencia, bien revisado y que la discusión en el Pleno no sea apresurada o con una aprobación de último momento, “es importante porque el día 2 abren sus puertas las secretarías de Finanzas, las direcciones de Finanzas, y no daban oportunidad a que la gente conozca el contenido de las leyes».

SIN NUEVOS IMPUESTOS. El diputado González Díaz de León comentó que autoridades municipales han tenido pláticas ya con legisladores locales, y han adelantado que no consideraron la creación de nuevos impuestos, y si acaso pretendieran alguna solicitud de deuda, deberá estar totalmente justificada.

En torno a ese tema, puntualizó que se ha revisado que así sea, “porque si hay, tiene que haber una justificación desde todos los puntos de vista, social, económico, etcétera; de lo que hemos escuchado de los alcaldes es que al parecer no habrá contribuciones nuevas, lo revisaremos».