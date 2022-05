Se ponen a prueba

Citlalli Medina Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.- Alexis Vega jugará la Liguilla en estado de gracia.

El delantero de las Chivas quiere mantenerse esta noche con un rol protagónico en la Ida de los Cuartos de Final entre el Rebaño y el campeón Atlas en el Estadio Akron.

De los 31 goles que tiene Vega hasta el momento en su carrera, al equipo que más le ha anotado es al Atlas con 4 tantos.

«Estoy muy motivado por estar en esta Liguilla. No me había tocado disputar una con Chivas sin tener una lesión, yo creo que eso me mermaba, pero ahora me encuentro en perfectas condiciones», afirmó Vega.

«Quiero hacerle gol al Atlas, al América y a todos los equipos. Sería muy importante para mí seguir marcándoles goles y dar ese siguiente paso que es lo que seguimos buscando en esta Liguilla», agregó.

En su primer enfrentamiento contra el rival de Ciudad, Alexis Vega marcó un «hat-trick» en el triunfo 3-0 del Clausura 2019, y, posteriormente, marcó en el 1-0 del Apertura 2019.

En este Clausura 2022, Alexis es el motor de la ofensiva rojiblanca, ya que ha participado directamente en 11 de los 29 goles del equipo, además de fabricar opciones para sus compañeros.

«Yo tengo esa hambre, quiero trascender, seguir marcando diferencia, representar a Chivas cómo se merece y, ¿por qué no?, seguir metiéndole goles al Atlas.

«Haciendo buenos partidos en estos Clásicos, la gente te puede querer un poquito más, pero yo siento que no basta con ganarlos y hacer goles, para ser ídolo aquí y quedar en la historia de Chivas hay que ganar trofeos», mencionó Vega.

Chivas, dirigido por Ricardo Cadena, llega en estado de gracia con 5 triunfos en fila, sin embargo, enfrente estará la mejor defensa del año futbolístico en la Liga MX, liderada por Camilo Vargas y Hugo Nervo.

El técnico del Atlas, Diego Cocca, tendrá que cubrir la ausencia de Jairo Torres, además de que su capitán Aldo Rocha está en duda, ya que se viene recuperando de una lesión.

